Dottoressa di Carlentini a Kabul, Ornella Spagnolello: «Resto qui, io non vado via»

Ornella Spagnolello sta bene. La dottoressa di origini carlentinesi, figlia del medico Sebastiano Spagnolello e della docente Mariella Fuccio ha deciso di non rientrare in Italia scegliendo di rimanere a Kabul nell’ospedale di Emergency. E attraverso i familiari fa sapere che è al sicuro. Laddove è palpabile la sofferenza per le donne di Kabul, perché con la salita al potere dei talebani si teme che saranno private della loro libertà professionale e personale, non potranno più lavorare, non potranno più ridere apertamente in pubblico, né potranno più laccarsi le unghia, indossare gioielli o portare i tacchi e ritorneranno a coprirsi il viso con il burqa, la giovane dottoressa di 32 anni continua la sua missione mettendo a disposizione impegno, professionalità e competenza a favore di chi soffre.

Ornella Spagnolello che si trova in Afghanistan dal mese di maggio ha fatto sapere che a differenza di un altro ospedale di Emergency che si trova in una città vicina appena conquistata, quello in cui lavora insieme al suo staff medico è al sicuro. Ai familiari che vivono con trepidazione questi momenti, ha chiesto soltanto sostegno e supporto morale per continuare a lavorare serenamente. Per la siciliana, tosta e determinata, ma comunque allarmata dall’assenza di protezione del Paese da parte dell’Occidente e seriamente preoccupata per il proprio gruppo di lavoro composto da italiane e sudafricane e per le quattro colleghe afghane impegnate in sala operatoria, l’unica speranza è che la città passi ai talebani davvero senza altro spargimento di sangue.

In questi giorni la notizia della recente morte di Gino Strada, fondatore di Emergency - associazione italiana indipendente che offre gratuitamente cure medico-chirurgiche alle vittime delle guerre e delle mine antiuomo - ha portato dolore e sgomento tra il personale specializzato che ha continuato a lavorare con la professionalità, la dedizione e passione del loro maestro. «In questo posto - fa sapere Ornella Spagnolello - ho visto persone prodigarsi per fare sembrare bello quello che oggettivamente era spaventoso. Abbiamo visto tante donne e tanti uomini sperare in una vita migliore mentre con lo straccio toglievano il sangue dal pavimento».

Il timore al momento è rappresentato dalle donne che rinunceranno a curarsi, una volta licenziato il personale femminile, facendo precipitare le comunità nel passato più oscuro e togliendo ai bambini la speranza di un mondo di pace. Fin dall’inizio della pandemia la giovane dottoressa siciliana si è subito resa disponibile a collaborare nella gestione dell’epidemia di Covid-19, rispondendo all’appello fatto dalla Regione Lombardia. Tra marzo e maggio dello scorso anno è stata protagonista insieme al team medico della gestione dei primi pazienti Covid nel reparto di terapia intensiva presso il presidio ospedaliero della fiera di Bergamo dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. Il 3 agosto, a poche centinaia di metri dall'ospedale dove presta servizio Ornella Spagnolello, c'è stato un attentato. In tanti tra il personale medico, hanno temuto il peggio. La paura era quella che la bomba avesse colpito proprio Emergency. Nessuno ha capito cosa stesse succedendo. Nel frattempo tante persone colpite dall'esplosione cominciavano ad arrivare. Non tutte vive.

